RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11503115041150511506
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:46

Карманы пустые

https://m.censor.net/ua/news/3464133/ya ... lubovtsyam
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:49

  Чукча2 написав:Карманы пустые

https://m.censor.net/ua/news/3464133/ya ... lubovtsyam

Ну и хрен с держслужбовцями.
Bolt
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:59

Держслуги, это ж не только прокуроры и судьи с депутатами

Это врачи, учителя и тд
Ну и пенсионеры
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03

  Чукча2 написав:Держслуги, это ж не только прокуроры и судьи с депутатами

Это врачи, учителя и тд
Ну и пенсионеры

Лікарі та вчителі не є держслужбовцями. "Бюджєтнікі".
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 27 гру, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 239
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03

Ну и главный вопрос

За какие барыши собрать ожидаемые 500К штыков
Их надо одеть, обуть, накормить, дать ЗП , подлечить и тд
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07

  Чукча2 написав:Ну и главный вопрос

За какие барыши собрать ожидаемые 500К штыков
Их надо одеть, обуть, накормить, дать ЗП , подлечить и тд

Как в старые времена-пообещать Москву на разграбление.
Bolt
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 09.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:22

  Чукча2 написав:Карманы пустые

https://m.censor.net/ua/news/3464133/ya ... lubovtsyam

Перші пів-року війни зробили заборону некритичного імпорту і якісь обмеження зарплат держслужбовцям (не більше 100 тис грн). Потім як ЄС та США стали заливати мільярдами - відмінили.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8437
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Помните, как всю страну, вместо нормальных б.у. авто кормили Дэу ланосами? Тоже говорили поддержки народного производителя. Где эти тысячи сотрудников Богдана, укравто?
Вот и держ службовці готовьтесь на переориентацию, учите пайтон. А то мы не видели увольнений в военный период, присосались к кормушке.
На фронт, шагом руш
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11503115041150511506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16401597
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5397635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 18987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1031)
27.12.2023 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.