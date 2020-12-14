|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:46
Карманы пустые
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:49
Ну и хрен с держслужбовцями.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:59
Держслуги, это ж не только прокуроры и судьи с депутатами
Это врачи, учителя и тд
Ну и пенсионеры
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03
Лікарі та вчителі не є держслужбовцями. "Бюджєтнікі".
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 27 гру, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:03
Ну и главный вопрос
За какие барыши собрать ожидаемые 500К штыков
Их надо одеть, обуть, накормить, дать ЗП , подлечить и тд
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:22
Перші пів-року війни зробили заборону некритичного імпорту і якісь обмеження зарплат держслужбовцям (не більше 100 тис грн). Потім як ЄС та США стали заливати мільярдами - відмінили.
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Помните, как всю страну, вместо нормальных б.у. авто кормили Дэу ланосами? Тоже говорили поддержки народного производителя. Где эти тысячи сотрудников Богдана, укравто?
Вот и держ службовці готовьтесь на переориентацию, учите пайтон. А то мы не видели увольнений в военный период, присосались к кормушке.
На фронт, шагом руш
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|