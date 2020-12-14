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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1150311504115051150611507>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:47

  baraka написав:
закон в таком виде не протянут, аресты не проголосуют.

падать будет не потому, что мобилизация, а потому, что валится страна и нет ответа на вопрос "зачем тут, для чего мне эта Украина, какая х-ня будет дальше?".

Текущая власть не готова взять ответственность на себя и обговаривать новый социальный договор, а плебс, которого внезапно выбросили в реальность - по старому социальному договору (умирать за плитку) жить не согласен. Короче, всё нормально, падаем.

Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы :mrgreen:


щоб таранити майно ухилянтів достатньо поразки їх у громадянських правах, підтримую
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:04

  kingkongovets написав:
UA написав:Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы :mrgreen:


щоб таранити майно ухилянтів достатньо поразки їх у громадянських правах, підтримую

Попустись, талаліхін)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?
нарушая чьи-либо права, окажется что ты вылетаешь из работы, потому что тот, у кого их отняли, больше не может платить тебе зарплату.
ограничивайте, что тут скажешь, мы свой капитал переведём в другую страну.

в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости. из них 1,5% военный сбор, хотя вроде все налоги идут на армию.
платить теперь в другой стране?
одну квартиру уже перевёл в польшу. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?
тараньте дальше
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

  Zebra написав:Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.

Так це ж норм пошуміти. Основні бенефіти, що отримає пересічний не турбують ні опозицію, ні омбутсмена. А це носіння військово облікового і залучення нацполу до вручення. А потриндіти про рахунки і нерухомість - це свʼяте, щоб нарід повірив в соц. справедливість. Хоча черги за паспортами в закордонних філіях Документу таки вишикувались. Сьогодні бачив. Не стояв)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:56

  Zebra написав:Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.

Бо все це - шоу. У владі ж актори. Зараз нагонять жаху на жінок, інвалідів, роботодавців, на всіх пересічних. Через час все закінчиться пшиком. Гора народила мишу. Всі видохнуть. Потім знайдуть інший привід - військовий збір у 70% або конфіскувати у громадян золоті зуби. Взбодрят суспільство. І так по спиралі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:57

  beee написав:если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?

Бедными управляют обещая дать им деньги/имущество.
Богатыми управляют обещая забрать у них деньги/имущество.
Во время войны важна эффективность управления, а не справедливость.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?
нарушая чьи-либо права, окажется что ты вылетаешь из работы, потому что тот, у кого их отняли, больше не может платить тебе зарплату.
ограничивайте, что тут скажешь, мы свой капитал переведём в другую страну.

в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости. из них 1,5% военный сбор, хотя вроде все налоги идут на армию.
платить теперь в другой стране?
одну квартиру уже перевёл в польшу. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?
тараньте дальше
пройди хоча б тренінг по такмеду, тулово безпілотне
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 27 гру, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:59

  beee написав:в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости.
.. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?

Не переживайте, кого-то из этой "пищевой цепочки" "схомячит" военкомат и условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве, а продавцы быт.техники и строй материалов получат зарплату, а 8..10 семей рабочих накормят семьи.
клёво, да? :wink:
fler
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