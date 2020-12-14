|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:47
baraka написав:
закон в таком виде не протянут, аресты не проголосуют.
падать будет не потому, что мобилизация, а потому, что валится страна и нет ответа на вопрос "зачем тут, для чего мне эта Украина, какая х-ня будет дальше?".
Текущая власть не готова взять ответственность на себя и обговаривать новый социальный договор, а плебс, которого внезапно выбросили в реальность - по старому социальному договору (умирать за плитку) жить не согласен. Короче, всё нормально, падаем.
Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7813
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1768 раз.
- Подякували: 2169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:58
UA написав:
Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы
щоб таранити майно ухилянтів достатньо поразки їх у громадянських правах, підтримую
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10908
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:04
kingkongovets написав: UA написав:
Сопли ручьем
Давайте лучшее про модные МОПы
щоб таранити майно ухилянтів достатньо поразки їх у громадянських правах, підтримую
Попустись, талаліхін)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:16
если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?
нарушая чьи-либо права, окажется что ты вылетаешь из работы, потому что тот, у кого их отняли, больше не может платить тебе зарплату.
ограничивайте, что тут скажешь, мы свой капитал переведём в другую страну.
в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости. из них 1,5% военный сбор, хотя вроде все налоги идут на армию.
платить теперь в другой стране?
одну квартиру уже перевёл в польшу. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?
тараньте дальше
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:39
Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12545
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
Zebra написав:
Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.
Так це ж норм пошуміти. Основні бенефіти, що отримає пересічний не турбують ні опозицію, ні омбутсмена. А це носіння військово облікового і залучення нацполу до вручення. А потриндіти про рахунки і нерухомість - це свʼяте, щоб нарід повірив в соц. справедливість. Хоча черги за паспортами в закордонних філіях Документу таки вишикувались. Сьогодні бачив. Не стояв)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:56
Zebra написав:
Закон утопичный. Политические рейтинги власти уйдут в дно. Почему так много шуму от того, что никогда не будет принято.
Бо все це - шоу. У владі ж актори. Зараз нагонять жаху на жінок, інвалідів, роботодавців, на всіх пересічних. Через час все закінчиться пшиком. Гора народила мишу. Всі видохнуть. Потім знайдуть інший привід - військовий збір у 70% або конфіскувати у громадян золоті зуби. Взбодрят суспільство. І так по спиралі
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:57
beee написав:
если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?
Бедными управляют обещая дать им деньги/имущество.
Богатыми управляют обещая забрать у них деньги/имущество.
Во время войны важна эффективность управления, а не справедливость.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7813
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1768 раз.
- Подякували: 2169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:58
beee написав:если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?
нарушая чьи-либо права, окажется что ты вылетаешь из работы, потому что тот, у кого их отняли, больше не может платить тебе зарплату.
ограничивайте, что тут скажешь, мы свой капитал переведём в другую страну.
в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости. из них 1,5% военный сбор, хотя вроде все налоги идут на армию.
платить теперь в другой стране?
одну квартиру уже перевёл в польшу. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?
тараньте дальше
пройди хоча б тренінг по такмеду, тулово безпілотне
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 27 гру, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10908
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:59
beee написав:
в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости.
.. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?
Не переживайте, кого-то из этой "пищевой цепочки" "схомячит" военкомат и условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве, а продавцы быт.техники и строй материалов получат зарплату, а 8..10 семей рабочих накормят семьи.
клёво, да?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4500
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24472
|16401972
|
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
|
|1347
|5397872
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|19073
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|