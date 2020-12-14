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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11504115051150611507>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:13

  fler написав:
  beee написав:в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости.
.. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей.
не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи.
клёво, да?

Не переживайте, кого-то из этой "пищевой цепочки" "схомячит" военкомат и условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве, а продавцы быт.техники и строй материалов получат зарплату, а 8..10 семей рабочих накормят семьи.
клёво, да? :wink:

Где они возьмут деньги? За день украинцы вывели из банков? Миллиард? Или больше? Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу.
И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты? Дембелями?

Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:37

  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:41

  flyman написав:
  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ

котлованс?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:43

  beee написав:
  fler написав:... условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве..

Где они возьмут деньги? ..
Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу.

Я шось чула про е-оселю..
  kingkongovets написав:Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.
Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.
Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».
https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik

  beee написав:И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты?
Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей

А зараз бюджети лише ви (і такі як ви) наповнюєте?)) Статистика каже про якісь аграрні компанії, харчопром, ІТ, а про вас не згадує чомусь.
Ви надто недооцінюєте бюджетників, особливо суддів, прокурорів, лікарів тощо.. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:44

  UA написав:
  beee написав:если у состоятельных забрать права и деньги, то, в результате наступления "справедливости", бедные будут жить лучше?

Бедными управляют обещая дать им деньги/имущество.
Богатыми управляют обещая забрать у них деньги/имущество.
Во время войны важна эффективность управления, а не справедливость.

у вас в слові "ефєктность" декілька орфографічних помилок
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:00

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ

котлованс?

бінго! а ти думав готову з доками?
а що, нема віри в нахалбуд з підпільними Кіндратами
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 гру, 2023 00:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:04

  flyman написав:бінго! а ти думав готову з доками?
я слышал что кавалирку без ремонта можно сдать под разведение аквариумных рыбок. им ремонт не нужен, свет, тепло и корм. Редкий случай коммерции в жилом фонде. Не благодари.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:07

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:бінго! а ти думав готову з доками?
я слышал что кавалирку без ремонта можно сдать под разведение аквариумных рыбок. им ремонт не нужен, свет, тепло и корм. Редкий случай коммерции в жилом фонде. Не благодари.

поки що "житлове", "фасадне" (під комерцію) в наступному сезоні "Нахалбуд ПС в пішій доступності до ШРТ"

якщо конячка їздить, то чому б не прокататися ще раз
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:09

  flyman написав:пішій доступності до ШРТ"
пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:пішій доступності до ШРТ"
пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.

до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
flyman
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