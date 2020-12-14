Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:в декабре я заплатил в бюджет 850 тысяч с продажи квартир по полной стоимости. .. сейчас тормознул с покупкой в Киеве другой. и третьей. не получат зарплату: продавцы различной бытовой техники, строй материалов. 8..10 семей рабочих не накормят семьи. клёво, да?
Не переживайте, кого-то из этой "пищевой цепочки" "схомячит" военкомат и условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве, а продавцы быт.техники и строй материалов получат зарплату, а 8..10 семей рабочих накормят семьи. клёво, да?
Где они возьмут деньги? За день украинцы вывели из банков? Миллиард? Или больше? Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу. И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты? Дембелями?
Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
fler написав:... условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве..
Где они возьмут деньги? .. Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу.
Я шось чула про е-оселю..
kingkongovets написав:Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя». https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik
beee написав:И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты? Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей
А зараз бюджети лише ви (і такі як ви) наповнюєте?)) Статистика каже про якісь аграрні компанії, харчопром, ІТ, а про вас не згадує чомусь. Ви надто недооцінюєте бюджетників, особливо суддів, прокурорів, лікарів тощо..
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
котлованс?
бінго! а ти думав готову з доками? а що, нема віри в нахалбуд з підпільними Кіндратами
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 гру, 2023 00:04, всього редагувалось 1 раз.