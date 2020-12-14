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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11504115051150611507
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:22

  flyman написав:до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
как только постоят твой этаж сразу можно запускать арендатора с рыбками. Не дожидаясь сдачи объекта. Не надо недооценивать рыбок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:45

  fler написав:
  beee написав:
  fler написав:... условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве..

Где они возьмут деньги? ..
Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу.

Я шось чула про е-оселю..
  kingkongovets написав:Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.
Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.
Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».
https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik

  beee написав:И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты?
Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей

А зараз бюджети лише ви (і такі як ви) наповнюєте?)) Статистика каже про якісь аграрні компанії, харчопром, ІТ, а про вас не згадує чомусь.
Ви надто недооцінюєте бюджетників, особливо суддів, прокурорів, лікарів тощо.. :wink:

Е оселя на наступний рік не має.
А так як банки видають чиїсь тобто вкладників кошти а не якісь примарні, то її і не буде.
"Де береш гроші? В тумбочці. А в тумбочці звідки вони з'являються?"
Аграрні компанії чиї? Все це приватна власність, яку хочуть прибрати.
Підкажіть, хто сплачує заробітні плати держслужбовцям: суддям прокурорам ? Бюджет? А звідки кошти в бюджеті?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.

до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:06

Е - ефективність

  Faceless написав:
flyman написав:
  vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.

до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?

"Філіпінка" той кешлоу і оприходує одразу :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 11504115051150611507
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