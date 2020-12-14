Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:... условные Успих с Фризом смогут уйти на дембель, и купить квартиру в Киеве..
Где они возьмут деньги? .. Дембели это считанные проценты части общего капитала, который уедет за границу.
Я шось чула про е-оселю..
kingkongovets написав:Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя». https://3m2.ua/news/v-nbu-rozpovily-yak ... bi8pjbxkik
beee написав:И главный наболевший вопрос, чем будете наполнять бюджеты? Да и в первый раз слышу, чтобы бюджетники или наёмные сотрудники кормили что то семьи, кроме своей
А зараз бюджети лише ви (і такі як ви) наповнюєте?)) Статистика каже про якісь аграрні компанії, харчопром, ІТ, а про вас не згадує чомусь. Ви надто недооцінюєте бюджетників, особливо суддів, прокурорів, лікарів тощо..
Е оселя на наступний рік не має. А так як банки видають чиїсь тобто вкладників кошти а не якісь примарні, то її і не буде. "Де береш гроші? В тумбочці. А в тумбочці звідки вони з'являються?" Аграрні компанії чиї? Все це приватна власність, яку хочуть прибрати. Підкажіть, хто сплачує заробітні плати держслужбовцям: суддям прокурорам ? Бюджет? А звідки кошти в бюджеті?
vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.
до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
до того: - майнові права не можуть бути предметом блокування - готівковий кешфлоу від оренди також
трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.
до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
до того: - майнові права не можуть бути предметом блокування - готівковий кешфлоу від оренди також
трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ... Е - ефективність