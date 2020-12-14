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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:06
Faceless написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.
до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також
трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність
з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:12
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також
трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність
з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?
"Філіпінка" той кешлоу і оприходує одразу
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:11
beee написав:
конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
Ви ж писали що інстаграмний люд пʼє каву в Славутичі і утворює черги - цукор в пакетиках не встигають підносити а молоко заливати в капучінатор)
А якщо серйозно то не добʼє, добʼє ринок закінчення війни
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:14
flyman написав: beee написав:
конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
Навіть страшно уявити що це за лофт)
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