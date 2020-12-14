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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11504115051150611507
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:06

Е - ефективність

  Faceless написав:
flyman написав:
  vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.

до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?

"Філіпінка" той кешлоу і оприходує одразу :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:11

  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

Ви ж писали що інстаграмний люд пʼє каву в Славутичі і утворює черги - цукор в пакетиках не встигають підносити а молоко заливати в капучінатор)
А якщо серйозно то не добʼє, добʼє ринок закінчення війни
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:14

  flyman написав:
  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ

Навіть страшно уявити що це за лофт)
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  #<1 ... 11504115051150611507
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