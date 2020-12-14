Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.
до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях
до того: - майнові права не можуть бути предметом блокування - готівковий кешфлоу від оренди також
трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують
ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ... Е - ефективність
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
Ви ж писали що інстаграмний люд пʼє каву в Славутичі і утворює черги - цукор в пакетиках не встигають підносити а молоко заливати в капучінатор) А якщо серйозно то не добʼє, добʼє ринок закінчення війни
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики. планировал купить ещё варшавский, но уже не буду. что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?
the end?
збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ
Навіть страшно уявити що це за лофт)
свідки м2 за мішок картоплі краху КРЖН тепер перевзуваються в повітрі
На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель
Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.
За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».
Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.
«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
муха спроси может старый тоннель тебе продадут по цене кавалирки?
На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі, їх перекриватимуть – заступник Кличка
"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.
На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель
Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.
За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».
Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.
«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
муха спроси может старый тоннель тебе продадут по цене кавалирки?
На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі, їх перекриватимуть – заступник Кличка
"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.
підказка: чому не почати робити запасний тунель "Почайна" – "Тараса Шевченка" а не пускати через один прохід
аналогічно із Либідьска-Деміївська
ще варіант - закольцувати синю і червону гілки по Окружній