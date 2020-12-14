RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11504115051150611507
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:06

Е - ефективність

  Faceless написав:
flyman написав:
  vitaliiangel написав:пешая доступность метро рыбкам не надо. Идеальный арендатор. На 2м месте очистка воды, два чувака льют обычную воду из крана по банкам 19л и возят по квартирам в пределах нескольких жк.

до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:до чого тут рибки, якщо кавалірка від ями котлована до готової коробки за рік має зробити/заробити 2х в уях

до того:
- майнові права не можуть бути предметом блокування
- готівковий кешфлоу від оренди також

трипл хедж
То ви з Бучі будете за "готівковим кешфлоу" їздити? Так в ШРТ скоро стабільно будуть агітатори на екскурсії в ТЦК ходити, а приміські маршрутки вже періодично обілечують

ЗСУ 300 тис. на ЛБЗ, а ще 1 млн. силовиків займається екскурсіями в ШРТ, ресторани, бари, барбершопи, сауни, нічні клуби ...
Е - ефективність

з.і.
Відправити "філіпінку" не дозволяє релігія?

"Філіпінка" той кешлоу і оприходує одразу :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34401
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 7923 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:11

  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

Ви ж писали що інстаграмний люд пʼє каву в Славутичі і утворює черги - цукор в пакетиках не встигають підносити а молоко заливати в капучінатор)
А якщо серйозно то не добʼє, добʼє ринок закінчення війни
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:14

  flyman написав:
  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ

Навіть страшно уявити що це за лофт)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:13

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  beee написав:конец РКЖН пришёл откуда не ждали. пытались добить локдаунами - не добили. имхо, рынок убила не война, а политики.
планировал купить ещё варшавский, но уже не буду.
что думаете о влиянии нового закона о мобилизации на рынок?

the end?

збираюся проінвестувати чергову кавалірку в нахалбуді приватного сектора КРЖН за акційною ціною $610+ м2 в пішій доступності до затонувшого ШРТ

Навіть страшно уявити що це за лофт)

свідки м2 за мішок картоплі краху КРЖН тепер перевзуваються в повітрі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:41

На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель

Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.

За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».

Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
муха спроси может старый тоннель тебе продадут по цене кавалирки?
На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі, їх перекриватимуть – заступник Кличка

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21443
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:56

  vitaliiangel написав:
На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель

Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.

За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».

Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
муха спроси может старый тоннель тебе продадут по цене кавалирки?
На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі, їх перекриватимуть – заступник Кличка

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.

підказка: чому не почати робити запасний тунель "Почайна" – "Тараса Шевченка" а не пускати через один прохід

аналогічно із Либідьска-Деміївська

ще варіант - закольцувати синю і червону гілки по Окружній
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33695
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:35

флай ёлка в стиле минимализм

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21443
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11504115051150611507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2446, 2447, 2448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24472 16402802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 11:41
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5398491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 19391
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2729)
28.12.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.