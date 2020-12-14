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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:41
барабашов написав:
Denik
А вы подумали о том, что на момент дембеля те гривневые депозиты, которые абсолютно чисты, могут стоить одну цену в официальном курсе, и совсем другую - в чернорыночном, а если у вас будет такой "чистый" депозит в валюте(успели онлайн перевестись в валюту или до этого её постепенно подкупали) - то вам его в случае массового закручивания гаек выдадут в гривне по оф.курсу, тогда как никто вам бетон за гривну по оф.курсу не продаст и не построит, а при расчётах будут использовать только чернорыночный курс?
Чого раптом депозити та чого гривневі. Більшість військовослужбовців, поки всім була сотка + ЗП у 2022 році з сотки 5к скидували в якийсь общак на дрон або тепловізор, решту кидали додому для купівлі готівкової валюти, на з/п 15-18 к - купляли паливо, докупляли якийсь одяг, знімали житло і т.п. Більша частина виплат 2022 року в валюті і не на депозитах. Але є довідка про доходи. У ухилянтів її переважно немає.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:08
Denik написав: барабашов написав:
Denik
А вы подумали о том, что на момент дембеля те гривневые депозиты, которые абсолютно чисты, могут стоить одну цену в официальном курсе, и совсем другую - в чернорыночном, а если у вас будет такой "чистый" депозит в валюте(успели онлайн перевестись в валюту или до этого её постепенно подкупали) - то вам его в случае массового закручивания гаек выдадут в гривне по оф.курсу, тогда как никто вам бетон за гривну по оф.курсу не продаст и не построит, а при расчётах будут использовать только чернорыночный курс?
Чого раптом депозити та чого гривневі. Більшість військовослужбовців, поки всім була сотка + ЗП у 2022 році з сотки 5к скидували в якийсь общак на дрон або тепловізор, решту кидали додому для купівлі готівкової валюти, на з/п 15-18 к - купляли паливо, докупляли якийсь одяг, знімали житло і т.п. Більша частина виплат 2022 року в валюті і не на депозитах. Але є довідка про доходи. У ухилянтів її переважно немає.
Чоловіче, у тебе якийсь дивний поділ суспільства)))
До жовтня, здається, був мораторій на покарання за невикористання рро. Всі, хто хотів, намалювали собі такі доходи, що сотка по місяцю блідне.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:13
Действительно, категорически не понимаю зачем мне, ФОПу с декларацией, который пока ничего не собирается покупать в кирпиче, какая то справка о доходах?
Авто, если понадобится, приобретается за зелёный нал или гривну по реальному курсу.
Вторичка тоже, только кулёк с бумагой становится тяжелее.
Вам Денис принципиально купить первичку и ощутимо дорогую? И чтоб справка была что заработал честно?
и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють? Нахер им та справка - если они не собираются ничего в недвиге приобретать?
Есть уже закон по которому нотариус без справки о белых доходах ваш новый бетон в реестр не впишет? Или эту функцию с НГ на новых честных "Борисовых" переложат?
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барабашов
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:36
барабашов написав:
Действительно, категорически не понимаю зачем мнею ФОПу с декларацией, который пока ничего не собирается покупать в кирпиче, какая то справка о доходах.
ФОП зі сплатою податків те саме що і довідка про офіційну з/п. Коли купляв другу квартиру - саме показував декларації ФОП за 2019,2020 роки.
барабашов написав:
Вторичка тоже, только кулёк с бумагой становится тяжелее.
Вам Денис принципиально купить первичку и ощутимо дорогую? И чтоб справка была что заработал честно?
Вторинний ринок окрім пакету з грошима завжди були документи з банку про проведення операцій. І питання для тих, хто в темі, як це фінмоніторинг пропустить без підтвердження офіційних доходів.
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