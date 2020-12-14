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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:41
барабашов написав:
Denik
А вы подумали о том, что на момент дембеля те гривневые депозиты, которые абсолютно чисты, могут стоить одну цену в официальном курсе, и совсем другую - в чернорыночном, а если у вас будет такой "чистый" депозит в валюте(успели онлайн перевестись в валюту или до этого её постепенно подкупали) - то вам его в случае массового закручивания гаек выдадут в гривне по оф.курсу, тогда как никто вам бетон за гривну по оф.курсу не продаст и не построит, а при расчётах будут использовать только чернорыночный курс?
Чого раптом депозити та чого гривневі. Більшість військовослужбовців, поки всім була сотка + ЗП у 2022 році з сотки 5к скидували в якийсь общак на дрон або тепловізор, решту кидали додому для купівлі готівкової валюти, на з/п 15-18 к - купляли паливо, докупляли якийсь одяг, знімали житло і т.п. Більша частина виплат 2022 року в валюті і не на депозитах. Але є довідка про доходи. У ухилянтів її переважно немає.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:08
Denik написав: барабашов написав:
Denik
А вы подумали о том, что на момент дембеля те гривневые депозиты, которые абсолютно чисты, могут стоить одну цену в официальном курсе, и совсем другую - в чернорыночном, а если у вас будет такой "чистый" депозит в валюте(успели онлайн перевестись в валюту или до этого её постепенно подкупали) - то вам его в случае массового закручивания гаек выдадут в гривне по оф.курсу, тогда как никто вам бетон за гривну по оф.курсу не продаст и не построит, а при расчётах будут использовать только чернорыночный курс?
Чого раптом депозити та чого гривневі. Більшість військовослужбовців, поки всім була сотка + ЗП у 2022 році з сотки 5к скидували в якийсь общак на дрон або тепловізор, решту кидали додому для купівлі готівкової валюти, на з/п 15-18 к - купляли паливо, докупляли якийсь одяг, знімали житло і т.п. Більша частина виплат 2022 року в валюті і не на депозитах. Але є довідка про доходи. У ухилянтів її переважно немає.
Чоловіче, у тебе якийсь дивний поділ суспільства)))
До жовтня, здається, був мораторій на покарання за невикористання рро. Всі, хто хотів, намалювали собі такі доходи, що сотка по місяцю блідне.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:13
Действительно, категорически не понимаю зачем мне, ФОПу с декларацией, который пока ничего не собирается покупать в кирпиче, какая то справка о доходах?
Авто, если понадобится, приобретается за зелёный нал или гривну по реальному курсу.
Вторичка тоже, только кулёк с бумагой становится тяжелее.
Вам Денис принципиально купить первичку и ощутимо дорогую? И чтоб справка была что заработал честно?
и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють? Нахер им та справка - если они не собираются ничего в недвиге приобретать?
Есть уже закон по которому нотариус без справки о белых доходах ваш новый бетон в реестр не впишет? Или эту функцию с НГ на новых честных "Борисовых" переложат?
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барабашов
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:36
барабашов написав:
Действительно, категорически не понимаю зачем мнею ФОПу с декларацией, который пока ничего не собирается покупать в кирпиче, какая то справка о доходах.
ФОП зі сплатою податків те саме що і довідка про офіційну з/п. Коли купляв другу квартиру - саме показував декларації ФОП за 2019,2020 роки.
барабашов написав:
Вторичка тоже, только кулёк с бумагой становится тяжелее.
Вам Денис принципиально купить первичку и ощутимо дорогую? И чтоб справка была что заработал честно?
Вторинний ринок окрім пакету з грошима завжди були документи з банку про проведення операцій. І питання для тих, хто в темі, як це фінмоніторинг пропустить без підтвердження офіційних доходів.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:48
Denik написав:
Вторинний ринок окрім пакету з грошима завжди були документи з банку про проведення операцій. І питання для тих, хто в темі, як це фінмоніторинг пропустить без підтвердження офіційних доходів.
Після того як порахують валюту в чорних пакетах, нотаріус в угоді купівлі-продажу зазначає, що оплата за вторинку була зроблена до моменту укладання договору (наприклад, авансовими платежами по 49999грн.). Банк і рахунки не потрібні.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:20
барабашов написав:
и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють?
Ухилянти - це ті, хто:
- не з'явилися по повістці в тцк;
- никається хз де, а справа в тцк з іншою адресою;
- не сплачує податків, або займається їх заниженням у нелегальний спосіб.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:30
Denik написав: барабашов написав:
и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють?
Ухилянти - це ті, хто:
- не з'явилися по повістці в тцк;
- никається хз де, а справа в тцк з іншою адресою;
- не сплачує податків, або займається їх заниженням у нелегальний спосіб.
Сам придумал?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:32
По прогнозам, рождаемость в Украине за 2023 год станет самой низкой в мире по соотношению количества рожденных детей на одну женщину. Об этом сообщает El Pais.
Пищевая цепочка, гришь, ничего страшного? Ну ну.
Туск аплодирует стоя.
Весь мир борется за трудовые ресурсы, за инвестиции и только у нас говорят: а ничего страшного.
Все увозят капитал за бугор, все. Я теперь не знаю кому нужна квартира. Подарю кому-то через год варшавский
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:51
beee написав:
По прогнозам, рождаемость в Украине за 2023 год станет самой низкой в мире по соотношению количества рожденных детей на одну женщину. Об этом сообщает El Pais.
Пищевая цепочка, гришь, ничего страшного? Ну ну.
Туск аплодирует стоя.
Весь мир борется за трудовые ресурсы, за инвестиции и только у нас говорят: а ничего страшного.
Все увозят капитал за бугор, все. Я теперь не знаю кому нужна квартира. Подарю кому-то через год варшавский
При этом вместо того, чтоб разрабатывать планы по возвращению наших беженцев властьимущие угрожают мобилизировать их прямо в Мюнхене. Дбл блд
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:54
Denik написав: flyman написав:
підказка: чому не почати робити запасний тунель "Почайна" – "Тараса Шевченка" а не пускати через один прохід
flyman знає скільки кілометр тонелю коштує?
тоді ходити пішки автобусами верхом
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