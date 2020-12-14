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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11506115071150811509
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:32

  Denik написав:
  барабашов написав:и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють?

Ухилянти - це ті, хто:
- не з'явилися по повістці в тцк;
- никається хз де, а справа в тцк з іншою адресою;
- не сплачує податків, або займається їх заниженням у нелегальний спосіб.


это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ? :mrgreen:

вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Востаннє редагувалось baraka в Чет 28 гру, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:35

  hume написав:
  beee написав:При этом вместо того, чтоб разрабатывать планы по возвращению наших беженцев властьимущие угрожают мобилизировать их прямо в Мюнхене. Дбл блд


Ну, в Мюнхені навряд чи вдасться, а от в Прибалтиці вже натякають, що з подібними ініціативами «не відмовлять»:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:06

  mazurkevych написав:
  hume написав:
  beee написав:При этом вместо того, чтоб разрабатывать планы по возвращению наших беженцев властьимущие угрожают мобилизировать их прямо в Мюнхене. Дбл блд


Ну, в Мюнхені навряд чи вдасться, а от в Прибалтиці вже натякають, що з подібними ініціативами «не відмовлять»:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih


Навіщо цю тухлятину постити в усі треди?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:10

  барабашов написав:Более интересен вот такой вариант - повестки выписыватся, но не отправляются, или отправляются не туда куда надо, и автоматом же идут штрафы, а с ними и возможная уголовка/блокировка всего? В нашей стране где есть возможность войти в реестр недвиги и продать её без ведома хозяина людям, которые потом прикопают этого хозяина в лесочке под Ореховым или Кураховым, где и так жмуров не один батальон, какая то миллионно-седьмая потерявшаяся повестка, нормальная ж проблема на ровном месте? И которую сейчас решить без суда и расследования нереально.... Кто что думает об этом?

Ризики є, тому багато хто своє рухоме і нерухоме майно вже зараз оформляє на близьких родичів жіночої статі. Якщо власник за кордоном, то тоді це ускладнює процедуру. Якщо хтось думає, що купив довідку ВЛК, виїхав за кордон і все норм, то помиляється. Є певні юридичні нюанси, зі слів моїх знайомих правників. Їм теж можуть прислати повістку та заарештувати майно при певних обставинах.
reus
 
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