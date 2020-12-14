Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Более интересен вот такой вариант - повестки выписыватся, но не отправляются, или отправляются не туда куда надо, и автоматом же идут штрафы, а с ними и возможная уголовка/блокировка всего? В нашей стране где есть возможность войти в реестр недвиги и продать её без ведома хозяина людям, которые потом прикопают этого хозяина в лесочке под Ореховым или Кураховым, где и так жмуров не один батальон, какая то миллионно-седьмая потерявшаяся повестка, нормальная ж проблема на ровном месте? И которую сейчас решить без суда и расследования нереально.... Кто что думает об этом?
Ризики є, тому багато хто своє рухоме і нерухоме майно вже зараз оформляє на близьких родичів жіночої статі. Якщо власник за кордоном, то тоді це ускладнює процедуру. Якщо хтось думає, що купив довідку ВЛК, виїхав за кордон і все норм, то помиляється. Є певні юридичні нюанси, зі слів моїх знайомих правників. Їм теж можуть прислати повістку та заарештувати майно при певних обставинах.