Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Более интересен вот такой вариант - повестки выписыватся, но не отправляются, или отправляются не туда куда надо, и автоматом же идут штрафы, а с ними и возможная уголовка/блокировка всего? В нашей стране где есть возможность войти в реестр недвиги и продать её без ведома хозяина людям, которые потом прикопают этого хозяина в лесочке под Ореховым или Кураховым, где и так жмуров не один батальон, какая то миллионно-седьмая потерявшаяся повестка, нормальная ж проблема на ровном месте? И которую сейчас решить без суда и расследования нереально.... Кто что думает об этом?
Ризики є, тому багато хто своє рухоме і нерухоме майно вже зараз оформляє на близьких родичів жіночої статі. Якщо власник за кордоном, то тоді це ускладнює процедуру. Якщо хтось думає, що купив довідку ВЛК, виїхав за кордон і все норм, то помиляється. Є певні юридичні нюанси, зі слів моїх знайомих правників. Їм теж можуть прислати повістку та заарештувати майно при певних обставинах.
beee написав:По прогнозам, рождаемость в Украине за 2023 год станет самой низкой в мире по соотношению количества рожденных детей на одну женщину. Об этом сообщает El Pais.
Пищевая цепочка, гришь, ничего страшного? Ну ну.
Туск аплодирует стоя. Весь мир борется за трудовые ресурсы, за инвестиции и только у нас говорят: а ничего страшного. Все увозят капитал за бугор, все. Я теперь не знаю кому нужна квартира. Подарю кому-то через год варшавский
При этом вместо того, чтоб разрабатывать планы по возвращению наших беженцев властьимущие угрожают мобилизировать их прямо в Мюнхене. Дбл блд
Просто если не мобилизовать их прямо в Мюнхене, то, возможно, и возвращать будет некуда. Решают проблемы по мере их возникновения.
baraka написав:это вам так хочется. так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
baraka написав:вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом. Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.
ну вот вам Конституция: -------------- Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
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как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.
Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.
так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.
baraka написав:это вам так хочется. так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
baraka написав:вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом. Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.
ну вот вам Конституция: -------------- Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
--------------
как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.
Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.
так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.
на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.