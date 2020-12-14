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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 23:20
Denik написав: baraka написав:
это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
baraka написав:
вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом.
Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.
ну вот вам Конституция:
--------------Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
--------------
как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.
Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я умирать не согласен.
так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 28 гру, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:26
baraka написав: Denik написав: baraka написав:
это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
baraka написав:
вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом.
Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.
ну вот вам Конституция:
--------------Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
--------------
как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.
Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.
так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.
на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.
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adeges
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:30
Вторинний ринок окрім пакету з грошима завжди були документи з банку про проведення операцій. І питання для тих, хто в темі, як це фінмоніторинг пропустить без підтвердження офіційних доходів.[/quote]
Після того як порахують валюту в чорних пакетах, нотаріус в угоді купівлі-продажу зазначає, що оплата за вторинку була зроблена до моменту укладання договору (наприклад, авансовими платежами по 49999грн.). Банк і рахунки не потрібні.[/quote]
Саме так
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:32
beee написав:
По прогнозам, рождаемость в Украине за 2023 год станет самой низкой в мире по соотношению количества рожденных детей на одну женщину. Об этом сообщает El Pais.
Пищевая цепочка, гришь, ничего страшного? Ну ну.
Туск аплодирует стоя.
Весь мир борется за трудовые ресурсы, за инвестиции и только у нас говорят: а ничего страшного.
Все увозят капитал за бугор, все. Я теперь не знаю кому нужна квартира. Подарю кому-то через год варшавский
Що за панічні настрої?)
Почекайте кінця війни - тоді подаруєте, зараз на ринку все добре - через рік так не буде, повірте)
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:34
baraka написав: Denik написав: барабашов написав:
и кто в вашей схеме ухылянты? Карусельщики? Все кто работу и бизнес не бросил и не записался в Лють?
Ухилянти - це ті, хто:
- не з'явилися по повістці в тцк;
- никається хз де, а справа в тцк з іншою адресою;
- не сплачує податків, або займається їх заниженням у нелегальний спосіб.
это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.
Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:37
Ну шо дорожайки? Зараз перевіримо хто насправді довіряє найближчим родичам і страшно сказати - дружині) хто вже оформив договір дарування квіточки і на кого?)
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:49
cherchiltank написав:
Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)
и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?
да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).
Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:01
cherchiltank написав:
Ну шо дорожайки? Зараз перевіримо хто насправді довіряє найближчим родичам і страшно сказати - дружині) хто вже оформив договір дарування квіточки і на кого?)
в танка сексуальні проблеми?
не ти один, точніше ти не один, а ще точніше, один із:
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:06
baraka написав: cherchiltank написав:
Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)
и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?
да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).
Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.
ти в якій бригаді воюєш, мразота?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:17
adeges написав: baraka написав:
ну вот вам Конституция:
--------------Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
--------------
как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.
Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.
так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.
на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.
Ну є ж ще стаття 65. Чи в Конституції ми читаємо тільки розділ "Права"?
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