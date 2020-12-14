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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11507115081150911510
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22

  baraka написав:
  cherchiltank написав:Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)


и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?

да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).

Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.

Бажання воювати в суспільстві вже нема - черги в тцк не стоять - тому похєр що то суспільство думає)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:23

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Ну шо дорожайки? Зараз перевіримо хто насправді довіряє найближчим родичам і страшно сказати - дружині) хто вже оформив договір дарування квіточки і на кого?)

в танка сексуальні проблеми?
не ти один, точніше ти не один, а ще точніше, один із:

Ти так і не оженився? Навіть бомжихи шртшні гидують?)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:24

  kingkongovets написав:
baraka написав:
  cherchiltank написав:Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)


и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?

да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).

Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.
ти в якій бригаді воюєш, мразота?

Не для того мама квіточку ростила)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:25

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  baraka написав:ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.


на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

Ну є ж ще стаття 65. Чи в Конституції ми читаємо тільки розділ "Права"?


Для додання ваги аргументам, пишіть наступного разу з окопу. О, вибачте, в окопі не так продуктивно працюється, як у Відні? Так що там щодо 65 статті?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:25

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  baraka написав:ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.


на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

Ну є ж ще стаття 65. Чи в Конституції ми читаємо тільки розділ "Права"?

І це пише віденський ухилянт - прелєстно)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, ви вдаєтесь до безпідставних звинувачень, простіше кажучи до наклепу. Ухилянт це той, хто отримавши повістку не являється в ТЦК, або ухиляється від отримання повістки, або просто втік. Я вважаю що те, що нарешті відновлюють справедливість і почнуть призивати чоловіків що знаходяться за кордоном - це правильно. Призовуть мене - добре - я нічим не кращій і не гірший за інших. Так, я не став добровольцем, але і я й ухилянтом ставати не збираюсь.
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  #<1 ... 11507115081150911510
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