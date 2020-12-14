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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11508115091151011511>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22

  baraka написав:
  cherchiltank написав:Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)


и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?

да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).

Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.

Бажання воювати в суспільстві вже нема - черги в тцк не стоять - тому похєр що то суспільство думає)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:23

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Ну шо дорожайки? Зараз перевіримо хто насправді довіряє найближчим родичам і страшно сказати - дружині) хто вже оформив договір дарування квіточки і на кого?)

в танка сексуальні проблеми?
не ти один, точніше ти не один, а ще точніше, один із:

Ти так і не оженився? Навіть бомжихи шртшні гидують?)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:24

  kingkongovets написав:
baraka написав:
  cherchiltank написав:Щоб хотіти в Європу треба воювати - інакше тільки в Азію там законів нема)


и местный люмпен и власть думают, что дальнейшее ограничение прав сильно добавляют желания воевать ?

да, блять, начните делать тут налоговый рай, пообещайте и замитесь восстановлением ракетной программы (а потом и освоения космоса), хотя-бы частично уберите коррупцию и сажайте за плитку в военное время. Разрешите максимум и мы сами организуемся (как и вначале войны).

Но нет, с%ка, запретить, отнять и поделить. Совок-с.
Зате мова в нас дуже гарна, ми неповторнi. Тьфу.
ти в якій бригаді воюєш, мразота?

Не для того мама квіточку ростила)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:25

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  baraka написав:ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.


на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

Ну є ж ще стаття 65. Чи в Конституції ми читаємо тільки розділ "Права"?


Для додання ваги аргументам, пишіть наступного разу з окопу. О, вибачте, в окопі не так продуктивно працюється, як у Відні? Так що там щодо 65 статті?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:25

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  baraka написав:ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.


на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

Ну є ж ще стаття 65. Чи в Конституції ми читаємо тільки розділ "Права"?

І це пише віденський ухилянт - прелєстно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, ви вдаєтесь до безпідставних звинувачень, простіше кажучи до наклепу. Ухилянт це той, хто отримавши повістку не являється в ТЦК, або ухиляється від отримання повістки, або просто втік. Я вважаю що те, що нарешті відновлюють справедливість і почнуть призивати чоловіків що знаходяться за кордоном - це правильно. Призовуть мене - добре - я нічим не кращій і не гірший за інших. Так, я не став добровольцем, але і я й ухилянтом ставати не збираюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно для кого бизнес будет работать. Друг для друга: 60 летних пенсов и бабулек?
На финансовом форме и вот столько шариковых
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:13

  airmax78 написав:Хлопці, ви вдаєтесь до безпідставних звинувачень, простіше кажучи до наклепу. Ухилянт це той, хто отримавши повістку не являється в ТЦК, або ухиляється від отримання повістки, або просто втік. Я вважаю що те, що нарешті відновлюють справедливість і почнуть призивати чоловіків що знаходяться за кордоном - це правильно. Призовуть мене - добре - я нічим не кращій і не гірший за інших. Так, я не став добровольцем, але і я й ухилянтом ставати не збираюсь.


ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто, особа вже визнана винною в судовому порядку.

А то у нас любят всех подряд называть как попало, потом вибачаться
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:21

beee , а когда беее со штангой или без объезжает мимо тремя кварталами блокпосты - это он ухылянт, или «пока что не получил повестку»? :D
Бери Барабашова, если вы большие, но слабые, и просто работайте как щит: закрывайте нормальных не обосцаных бойцов. Должна же быть польза?
А, ну ладно. Ты не просто большой, но типа сильный. Марш к Успиху снаряды носить…
Но барабашова тушкой толе бери, но не только закрывать дыры в обороне.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:44

:x
  baraka написав:
  Denik написав:
  baraka написав:это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
  baraka написав:вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.

Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом.
Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.


ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.

Все можно сделать гораздо проще.
Государство банально ставит владельца квартиры в лучших традициях 90-х на счетчик.
Принцип такой: отправили гражданину повестку в электронный кабинет - не явился - минимальный штраф к примеру 52 тыс гривен, не явился во второй раз - штраф удваивается, третий раз - злостное нарушение - десятикратка. Дальше суд арестовывает недвижимость за неуплату и устанавливает пеню за каждый последующий день просрочки.
Конституция соблюдена, но гражданин через год без квартиры.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 29 гру, 2023 01:46, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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