baraka написав:

ну вот вам Конституция:--------------Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.--------------как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я воевать и умирать не согласен.так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.