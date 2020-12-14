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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:45
airmax78 написав:
Хлопці, ви вдаєтесь до безпідставних звинувачень, простіше кажучи до наклепу. Ухилянт це той, хто отримавши повістку не являється в ТЦК, або ухиляється від отримання повістки, або просто втік. Я вважаю що те, що нарешті відновлюють справедливість і почнуть призивати чоловіків що знаходяться за кордоном - це правильно. Призовуть мене - добре - я нічим не кращій і не гірший за інших. Так, я не став добровольцем, але і я й ухилянтом ставати не збираюсь.
Як тебе з Відня призовуть?) відправлять когось з тцк в відрядження? Надішлють повістку у Австрію?)
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:46
beee написав:
Интересно для кого бизнес будет работать. Друг для друга: 60 летних пенсов и бабулек?
На финансовом форме и вот столько шариковых
Похєр на бізнес - програємо буде працювати на кацапів
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:47
beee написав: airmax78 написав:
Хлопці, ви вдаєтесь до безпідставних звинувачень, простіше кажучи до наклепу. Ухилянт це той, хто отримавши повістку не являється в ТЦК, або ухиляється від отримання повістки, або просто втік. Я вважаю що те, що нарешті відновлюють справедливість і почнуть призивати чоловіків що знаходяться за кордоном - це правильно. Призовуть мене - добре - я нічим не кращій і не гірший за інших. Так, я не став добровольцем, але і я й ухилянтом ставати не збираюсь.
ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто, особа вже визнана винною в судовому порядку.
А то у нас любят всех подряд называть как попало, потом вибачаться
Це звичайне виправдання любого ухилянта)
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:47
Hotab написав:beee
, а когда беее со штангой или без объезжает мимо тремя кварталами блокпосты - это он ухылянт, или «пока что не получил повестку»?
Бери Барабашова, если вы большие, но слабые, и просто работайте как щит: закрывайте нормальных не обосцаных бойцов. Должна же быть польза?
А, ну ладно. Ты не просто большой, но типа сильный. Марш к Успиху снаряды носить…
Но барабашова тушкой толе бери, но не только закрывать дыры в обороне.
Одна твоя мечта скоро осуществится. В Спортлайфе пусто. Закроют, переедут в Польшу.
Останутся алкаши и ты довольный. Разве не чудо? Мечты сбываются
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:52
beee , ты плохо знаешь о моих мечтаниях.
Мне спортлайф перестал быть интересен, они не могут придумать на месяц-два абонементы
Но дело те не в них а тебе
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