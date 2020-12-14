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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11507115081150911510
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно для кого бизнес будет работать. Друг для друга: 60 летних пенсов и бабулек?
На финансовом форме и вот столько шариковых
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:44

:x
  baraka написав:
  Denik написав:
  baraka написав:это вам так хочется.
так же вам хочется, чтобы "отнять и поделить", верно ?
не отняти й поділити а продати та купити. Купити якийсь бізнес ухилянта. За 100% легальні гроші.
  baraka написав:вы определитесь: хотите вы в совок, где о право вытирают ноги или в Европу, где, увы, придётся почитать Конституцию и законы.

Судячи з усього саме Ви хочете жити за російськими поняттями о праві, або за шаріатом.
Хоча скоріше померти в черговій колоніальній війні як буряти та кавказці зараз.


ну вот вам Конституция:
--------------
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


--------------

как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.

Все можно сделать гораздо проще.
Государство банально ставит владельца квартиры в лучших традициях 90-х на счетчик.
Принцип такой: отправили гражданину повестку в электронный кабинет - не явился - минимальный штраф к примеру 52 тыс гривен, не явился во второй раз - штраф удваивается, третий раз - злостное нарушение - десятикратка. Дальше суд арестовывает недвижимость за неуплату и устанавливает пеню за каждый последующий день просрочки.
Конституция соблюдена, но гражданин через год без квартиры.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 29 гру, 2023 01:46, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:48

antey1969
Граждане посидят-поплачут или обратятся в европейский суд по поводу такого решения самого честного ТЦК/печерского суда в мире?
А если будет долевое участие ухылянта в бетоне, то как?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab

Так закриються не тільки спортлайфи, будь яка економічна офлайн активність може піти слідом, а разом з нею податки та все що пов'язане з бюджетом. Три приклади тільки за сьогодні:
1) В точці на ринку, де зазвичай купую фрукти напівпустий прилавок, питаю-в чому справа?
А продавчиня мені-дочка не пускає затя їхати на закупи, бо маємо двоє малих діток і дуже хворого діда без інвалідності і не дай боже єдиного здорового чоловіка в сім'ї мобілізують.
2) Магазин електротоварів, зайшов купити СІПа та ще деякого дріб'язку, а в магазині замість двох продавців молоденька продавчиня, котра в ассортименті не бум-бум, глянула разом зі мною в компі-потрібного проводу нема і тепер невідомо хто і коли привезе.
3) Розмовляв по тел. зі знайомим фермером-тепличником, каже що робітники, з котрими була попередня домовленість на сезонні роботи прислали на Вайбер повідомлення, що не приїдуть в зв'язку "з новими обставинами".
І це тільки пройшло повідомлення про подання законопроекту про мобілізацію.
ІМХО не з того боку і не так влада заходить.
drevlyanin
 
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