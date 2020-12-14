Интересно для кого бизнес будет работать. Друг для друга: 60 летних пенсов и бабулек?
На финансовом форме и вот столько шариковых
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Интересно для кого бизнес будет работать. Друг для друга: 60 летних пенсов и бабулек?
На финансовом форме и вот столько шариковых
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:44
Все можно сделать гораздо проще.
Государство банально ставит владельца квартиры в лучших традициях 90-х на счетчик.
Принцип такой: отправили гражданину повестку в электронный кабинет - не явился - минимальный штраф к примеру 52 тыс гривен, не явился во второй раз - штраф удваивается, третий раз - злостное нарушение - десятикратка. Дальше суд арестовывает недвижимость за неуплату и устанавливает пеню за каждый последующий день просрочки.
Конституция соблюдена, но гражданин через год без квартиры.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 29 гру, 2023 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:48
antey1969
Граждане посидят-поплачут или обратятся в европейский суд по поводу такого решения самого честного ТЦК/печерского суда в мире?
А если будет долевое участие ухылянта в бетоне, то как?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Hotab
Так закриються не тільки спортлайфи, будь яка економічна офлайн активність може піти слідом, а разом з нею податки та все що пов'язане з бюджетом. Три приклади тільки за сьогодні:
1) В точці на ринку, де зазвичай купую фрукти напівпустий прилавок, питаю-в чому справа?
А продавчиня мені-дочка не пускає затя їхати на закупи, бо маємо двоє малих діток і дуже хворого діда без інвалідності і не дай боже єдиного здорового чоловіка в сім'ї мобілізують.
2) Магазин електротоварів, зайшов купити СІПа та ще деякого дріб'язку, а в магазині замість двох продавців молоденька продавчиня, котра в ассортименті не бум-бум, глянула разом зі мною в компі-потрібного проводу нема і тепер невідомо хто і коли привезе.
3) Розмовляв по тел. зі знайомим фермером-тепличником, каже що робітники, з котрими була попередня домовленість на сезонні роботи прислали на Вайбер повідомлення, що не приїдуть в зв'язку "з новими обставинами".
І це тільки пройшло повідомлення про подання законопроекту про мобілізацію.
ІМХО не з того боку і не так влада заходить.
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