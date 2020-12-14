Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:51

Hotab



Так закриються не тільки спортлайфи, будь яка економічна офлайн активність може піти слідом, а разом з нею податки та все що пов'язане з бюджетом. Три приклади тільки за сьогодні:

1) В точці на ринку, де зазвичай купую фрукти напівпустий прилавок, питаю-в чому справа?

А продавчиня мені-дочка не пускає затя їхати на закупи, бо маємо двоє малих діток і дуже хворого діда без інвалідності і не дай боже єдиного здорового чоловіка в сім'ї мобілізують.

2) Магазин електротоварів, зайшов купити СІПа та ще деякого дріб'язку, а в магазині замість двох продавців молоденька продавчиня, котра в ассортименті не бум-бум, глянула разом зі мною в компі-потрібного проводу нема і тепер невідомо хто і коли привезе.

3) Розмовляв по тел. зі знайомим фермером-тепличником, каже що робітники, з котрими була попередня домовленість на сезонні роботи прислали на Вайбер повідомлення, що не приїдуть в зв'язку "з новими обставинами".

І це тільки пройшло повідомлення про подання законопроекту про мобілізацію.

ІМХО не з того боку і не так влада заходить.