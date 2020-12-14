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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11507115081150911510
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:48

antey1969
Граждане посидят-поплачут или обратятся в европейский суд по поводу такого решения самого честного ТЦК/печерского суда в мире?
А если будет долевое участие ухылянта в бетоне, то как?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 03:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab

Так закриються не тільки спортлайфи, будь яка економічна офлайн активність може піти слідом, а разом з нею податки та все що пов'язане з бюджетом. Три приклади тільки за сьогодні:
1) В точці на ринку, де зазвичай купую фрукти напівпустий прилавок, питаю-в чому справа?
А продавчиня мені-дочка не пускає затя їхати на закупи, бо маємо двоє малих діток і дуже хворого діда без інвалідності і не дай боже єдиного здорового чоловіка в сім'ї мобілізують.
2) Магазин електротоварів, зайшов купити СІПа та ще деякого дріб'язку, а в магазині замість двох продавців молоденька продавчиня, котра в ассортименті не бум-бум, глянула разом зі мною в компі-потрібного проводу нема і тепер невідомо хто і коли привезе.
3) Розмовляв по тел. зі знайомим фермером-тепличником, каже що робітники, з котрими була попередня домовленість на сезонні роботи прислали на Вайбер повідомлення, що не приїдуть в зв'язку "з новими обставинами".
І це тільки пройшло повідомлення про подання законопроекту про мобілізацію.
ІМХО не з того боку і не так влада заходить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:11

drevlyanin ,
Hotab

Так закриються не тільки спортлайфи,


Як закриється, так і відкриється. Країні потрібен реальний обʼєктивний реєстр в ТЦК, А не 5 млн на фронті. І реєстр так чи інакше зʼявиться. А от хто буде на фронті - то максимум 5%. Хочеться сподіватись з числа тих, хто не формує ВВП і не в критичній інфраструктурі. Таких також повно шастає. Гляньте скільки дописувачів по 5+ тис повідомлень за останній воєнний рік. Трудоголіки-карусєльщики.. Що втратить країна, якщо їх нарешті працевлаштує?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  adeges написав:на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

той Денік наврядчи в окопах бував взагалі - сидить 24/7 на форумі. Можливо просто офісний/штабний максимум, за державні кошти строчить на форумах цілий день.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:49

  BIGor написав:
  adeges написав:на форумі, і в досить широкому прошарку суспільства є зараз є тільки дві позиції: тих хто був або є в окопах, і помилкова, вона ж зрадницька і ухилянська.

той Денік наврядчи в окопах бував взагалі - сидить 24/7 на форумі. Можливо просто офісний/штабний максимум, за державні кошти строчить на форумах цілий день.

Тут всі такі, окрім фріза.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Все можно сделать гораздо проще.
Государство банально ставит владельца квартиры в лучших традициях 90-х на счетчик.
Принцип такой: отправили гражданину повестку в электронный кабинет - не явился - минимальный штраф к примеру 52 тыс гривен, не явился во второй раз - штраф удваивается, третий раз - злостное нарушение - десятикратка. Дальше суд арестовывает недвижимость за неуплату и устанавливает пеню за каждый последующий день просрочки.
Конституция соблюдена, но гражданин через год без квартиры.

Ага, суди в Україні йдуть десятиліттями, одеського воєнкома судять ще з весни - засудити не можуть, чи ось приклад

https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/19/704489/
Насірова звільнили від відповідальності за службове підроблення
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту ексголови ДФС Романа Насірова про закриття провадження за однією з інкримінованих йому статей через закінчення строку давності.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:07

  baraka написав:
как видите - можно только по решению суда забрать собственность, изменений в законы недостаточно. Ну или меняйте Конституцию.

Если будут забирать в обход решения суда и Конституции - на х%ю я вертел этот умирающий государственный строй, за такое я умирать не согласен.

так что влажные желания местного люмпена поживиться не проканают (ибо будет нарушена Конституция). А если проканают - то страны, считайте, нет.


в рамках ракетного офтопа - а что, с такими радикальными взглядами текущая версия Конституции устраивает? Мне почему-то кажется, что нужно радикально ее переписывать для реализации запроса общества на справедливость, который почему-то до сих пор не реализован, хотя янукович с азировым и клименко давно в бегах.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:24

  Hotab написав: Країні потрібен реальний обʼєктивний реєстр в ТЦК, А не 5 млн на фронті. І реєстр так чи інакше зʼявиться.


Країні потрібен і перепис населення вже кілька десятків років. І сучасна освіта. І модель економіки, при якій зростає ВВП і збільшуються робочі місця і зарплати, а не розмір талії і статки опрічників. Але Ви чомусь вважаєте, що реєестр в ТЦК - він має найвищій приорітет. Візьміть реєстр працівників МВС і прочих наших "охранітелів" - буде Вам пара-тройка штурмових бригад до моменту коли наші "слуги" домовляться за новий реєстр.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:36

striped ,

Але Ви чомусь вважаєте, що реєестр в ТЦК - він має найвищій приорітет.

Звичайно що так. А що найважливіше для країни під нападом?
Можна було без цього , поки не клюнуло. Зараз -ні.
Колись клюне все решта, про що згадали ви.
Ну не вміємо ми всі робити роботу планомірно. Поки не плюне - не робимо.
Доречі чи не найбільші вигодоздобувачі від цього реєстру - працюючі люди. Зараз їх ловлять як антилоп під прохідними заводів та організацій. Вже нема кому там працювати. А домашні котики, «на пасивних доходах» (по суті тіньовики) в безпеці. У них нема «прохідної». Зате є майно, автомобілі і т.д Коли вони потраплять в реєстр, у них зʼявиться шанс захищати Батьківщину, а не переховуватись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:23

  Hotab написав:drevlyanin ,
Hotab

Так закриються не тільки спортлайфи,


Як закриється, так і відкриється. Країні потрібен реальний обʼєктивний реєстр в ТЦК, А не 5 млн на фронті. І реєстр так чи інакше зʼявиться. А от хто буде на фронті - то максимум 5%. Хочеться сподіватись з числа тих, хто не формує ВВП і не в критичній інфраструктурі. Таких також повно шастає. Гляньте скільки дописувачів по 5+ тис повідомлень за останній воєнний рік. Трудоголіки-карусєльщики.. Що втратить країна, якщо їх нарешті працевлаштує?


З виділеним згоден, але боюся знову підуть по шляху найменшого спротиву-мобілізують не катакомбників, бо з ними багато мороки, а тих хто при справі та на виду. Зараз син одного з сусідів проходить ВЛК-працює інженером електриком на виробничому підприємстві, бронь була до березня, а там натякнули...
Син сусіда з іншого боку, котрий є водієм на "швидкій"-така ж історія.
Інший знайомий(бувший військовий, комісований 8 років тому по здоровью, зараз працює на підприємстві ЖКГ Києва) позавчора повідомив що нова медкомісія його "зцілила" і бронь на роботі закінчується в кінці січня.
А на рахунок того, що як закрилися, так і відкриються, то не впевнений зовсім. Без споживачів та проблемами з кваліфікованими працівниками то не має сенсу. А багатьох непродуманими заявами перелякали не на жарт і вони будуть сидіти як миші від вініком та не відсвічувати. Пару днів тому був в Агроматі-майже порожні зали, кілька жінок та крім мене ще одного стариганя бачив.
Тоньше та розумніше потрібно керівництву діяти, а не зображати слона в крамниці посуду. Але теперішні схоже на таке не здатні.
drevlyanin
 
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