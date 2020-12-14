Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:23

Hotab написав: drevlyanin ,

Hotab



Так закриються не тільки спортлайфи,





Як закриється, так і відкриється. Країні потрібен реальний обʼєктивний реєстр в ТЦК, А не 5 млн на фронті. І реєстр так чи інакше зʼявиться. А от хто буде на фронті - то максимум 5%. Хочеться сподіватись з числа тих, хто не формує ВВП і не в критичній інфраструктурі. Таких також повно шастає. Гляньте скільки дописувачів по 5+ тис повідомлень за останній воєнний рік. Трудоголіки-карусєльщики.. Що втратить країна, якщо їх нарешті працевлаштує? Як закриється, так і відкриється., А не 5 млн на фронті. І реєстр так чи інакше зʼявиться. А от хто буде на фронті - то максимум 5%. Хочеться сподіватись з числа тих, хто не формує ВВП і не в критичній інфраструктурі. Таких також повно шастає. Гляньте скільки дописувачів по 5+ тис повідомлень за останній воєнний рік. Трудоголіки-карусєльщики.. Що втратить країна, якщо їх нарешті працевлаштує?

З виділеним згоден, але боюся знову підуть по шляху найменшого спротиву-мобілізують не катакомбників, бо з ними багато мороки, а тих хто при справі та на виду. Зараз син одного з сусідів проходить ВЛК-працює інженером електриком на виробничому підприємстві, бронь була до березня, а там натякнули...Син сусіда з іншого боку, котрий є водієм на "швидкій"-така ж історія.Інший знайомий(бувший військовий, комісований 8 років тому по здоровью, зараз працює на підприємстві ЖКГ Києва) позавчора повідомив що нова медкомісія його "зцілила" і бронь на роботі закінчується в кінці січня.А на рахунок того, що як закрилися, так і відкриються, то не впевнений зовсім. Без споживачів та проблемами з кваліфікованими працівниками то не має сенсу. А багатьох непродуманими заявами перелякали не на жарт і вони будуть сидіти як миші від вініком та не відсвічувати. Пару днів тому був в Агроматі-майже порожні зали, кілька жінок та крім мене ще одного стариганя бачив.Тоньше та розумніше потрібно керівництву діяти, а не зображати слона в крамниці посуду. Але теперішні схоже на таке не здатні.