Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:37

beee написав: Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает

Это не мне случайно? Видел тот прилет (взрыв) в нежилой дом из окна. Это метров 400 от меня. Просто голову поднял, лежа на кровати и видел огненный столб.И как раз сторона та, если бы чуть по другому пошло, то влетело бы.И если бы влетело, то не помогло бы, что жена с ребенком были в ванной.Но на Урловской так же было. Через один дом, метров в 100 упал осколок ракеты сбитой и повредил машину припаркованную от дома. А ракета на гаражи упала метрах в 300-400.И зенитную ракету я наблюдал на взлете над домом. И Калибр и шахиды пролетающие слышал.