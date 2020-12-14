|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:56
drevlyanin
А вы не задумывались над тем, что после всех этих скандалов с минскими вагнеровцами и паспортами РФ у назначенных "Слугами" силовиков, вечным задором рьяного Гетманцева по убиванию микроэкономики в условиях тотальной безработицы и развала промышленности - все действия этих, по вашему(и многих тут) мнению "божков и вождей", координируются где то на Тверской или Лубянке, а не генерируются ими самими на Банковой?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3760
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:02
барабашов написав:
А вы не задумывались над тем, что после всех этих скандалов с минскими вагнеровцами и паспортами РФ у назначенных "Слугами" силовиков, ..- все действия этих, по вашему(и многих тут) мнению "божков и вождей", координируются где то на Тверской или Лубянке, а не генерируются ими самими на Банковой?
Барабашка, якби це було так, як ви пишете, то був би "Київ за три дні", а не "Мар'їнка за два роки".
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4505
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1178 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:06
fler
Очки за 350€ дают искажённую реальность
Когда по графику после Херсона рашики должны были зайти в Мико, в субботу или в ту же пятницу 25.02?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3760
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:43
striped написав:
в рамках ракетного офтопа - а что, с такими радикальными взглядами текущая версия Конституции устраивает? Мне почему-то кажется, что нужно радикально ее переписывать для реализации запроса общества на справедливость, который почему-то до сих пор не реализован, хотя янукович с азировым и клименко давно в бегах.
меня лично эта Конституция не устраивает.
сейчас мы через осознание в какую хню мы себя сами завели должны выработать новый общественный договор, и результатом должна быть новая Конституция.
эта новая Конституция должна отвечать на вопрос: почему человеку в будущем будет тут настолько хорошо, чтобы у него появлялась мысль "да, я хочу остаться тут и за это бороться". А те кто уже выехали - "да, там начинается новая Украина, я хочу вернуться".
пока этого нет - то давайте по старому закону (хорошему, плохому, но закону).
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5418
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 882 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:47
baraka написав:
эта новая Конституция должна отвечать на вопрос: почему человеку в будущем будет тут настолько хорошо, чтобы у него появлялась мысль "да, я хочу остаться тут и за это бороться". А те кто уже выехали - "да, там начинается новая Украина, я хочу вернуться".
на жаль, їм байдуже що там в нас в конституції написано
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5837
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2640 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:03
Представьте, что в новой Конституции мы говорим что строим новую Украину, самую свободную чем любая другая страна, и, наша цель - освоить Солнечную систему. И, например, каждый чиновник будет носить условное кольцо на шее. Если он-лайн голосованием все мы решаем что чиновник плохо работает - кольцо взрывается (не помню название фантастического рассказа).
Насколько это увеличило бы нашу эффективность как страны, нашу мотивацию на сопротивление эти пидарам ? Надо было бы ловить мужиков на улицах после таких изменений ? Как бы вели себя другие страны после таких наших изменений ?
Захотелось сразу задонатить на такую Украину ?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 29 гру, 2023 14:23, всього редагувалось 2 разів.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5418
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 882 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:22
baraka , страна канеш не очень. Ее надо менять. Или надо (было) менять страну проживания. Но до того как. А если остался , значит принял ее какая есть. И не защищать ее - это еще хуже. Окупант идет не строить нам хорошую страну. И не улучшать нам качество жизни.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10495
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 2132 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:26
Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1549
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27
baraka написав:
Захотелось сразу задонатить на такую Украину ?
та ми вже зрозуміли, що на вашу думку ні донатити, ні воювати не треба, бо ... є приблизно мілліон причин цього не робити. а для мене достатьно однієї причини "за". кацапи хочуть нас захопити і убити. і без донатів і мобільних блокпостів вони досягнуть успіху. може ви думаєте, що вас, як російськомовного критика влади чіпати не будуть і життя під кацапами буде краще? тоді варто згадати маріуполь.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5837
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2640 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:37
beee написав:
Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает
Это не мне случайно? Видел тот прилет (взрыв) в нежилой дом из окна. Это метров 400 от меня. Просто голову поднял, лежа на кровати и видел огненный столб.
И как раз сторона та, если бы чуть по другому пошло, то влетело бы.
И если бы влетело, то не помогло бы, что жена с ребенком были в ванной.
Но на Урловской так же было. Через один дом, метров в 100 упал осколок ракеты сбитой и повредил машину припаркованную от дома. А ракета на гаражи упала метрах в 300-400.
И зенитную ракету я наблюдал на взлете над домом. И Калибр и шахиды пролетающие слышал.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Faceless
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|24478
|16404555
|
|
|1347
|5399189
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|19623
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|