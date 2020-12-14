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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11509115101151111512>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:56

drevlyanin
А вы не задумывались над тем, что после всех этих скандалов с минскими вагнеровцами и паспортами РФ у назначенных "Слугами" силовиков, вечным задором рьяного Гетманцева по убиванию микроэкономики в условиях тотальной безработицы и развала промышленности - все действия этих, по вашему(и многих тут) мнению "божков и вождей", координируются где то на Тверской или Лубянке, а не генерируются ими самими на Банковой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:02

  барабашов написав:А вы не задумывались над тем, что после всех этих скандалов с минскими вагнеровцами и паспортами РФ у назначенных "Слугами" силовиков, ..- все действия этих, по вашему(и многих тут) мнению "божков и вождей", координируются где то на Тверской или Лубянке, а не генерируются ими самими на Банковой?

Барабашка, якби це було так, як ви пишете, то був би "Київ за три дні", а не "Мар'їнка за два роки". :D
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:06

fler
Очки за 350€ дают искажённую реальность
Когда по графику после Херсона рашики должны были зайти в Мико, в субботу или в ту же пятницу 25.02?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:43

  striped написав:в рамках ракетного офтопа - а что, с такими радикальными взглядами текущая версия Конституции устраивает? Мне почему-то кажется, что нужно радикально ее переписывать для реализации запроса общества на справедливость, который почему-то до сих пор не реализован, хотя янукович с азировым и клименко давно в бегах.


меня лично эта Конституция не устраивает.

сейчас мы через осознание в какую хню мы себя сами завели должны выработать новый общественный договор, и результатом должна быть новая Конституция.

эта новая Конституция должна отвечать на вопрос: почему человеку в будущем будет тут настолько хорошо, чтобы у него появлялась мысль "да, я хочу остаться тут и за это бороться". А те кто уже выехали - "да, там начинается новая Украина, я хочу вернуться".

пока этого нет - то давайте по старому закону (хорошему, плохому, но закону).
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:47

  baraka написав:эта новая Конституция должна отвечать на вопрос: почему человеку в будущем будет тут настолько хорошо, чтобы у него появлялась мысль "да, я хочу остаться тут и за это бороться". А те кто уже выехали - "да, там начинается новая Украина, я хочу вернуться".


на жаль, їм байдуже що там в нас в конституції написано
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:03

Представьте, что в новой Конституции мы говорим что строим новую Украину, самую свободную чем любая другая страна, и, наша цель - освоить Солнечную систему. И, например, каждый чиновник будет носить условное кольцо на шее. Если он-лайн голосованием все мы решаем что чиновник плохо работает - кольцо взрывается (не помню название фантастического рассказа).

Насколько это увеличило бы нашу эффективность как страны, нашу мотивацию на сопротивление эти пидарам ? Надо было бы ловить мужиков на улицах после таких изменений ? Как бы вели себя другие страны после таких наших изменений ?

Захотелось сразу задонатить на такую Украину ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 29 гру, 2023 14:23, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:22

baraka , страна канеш не очень. Ее надо менять. Или надо (было) менять страну проживания. Но до того как. А если остался , значит принял ее какая есть. И не защищать ее - это еще хуже. Окупант идет не строить нам хорошую страну. И не улучшать нам качество жизни.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:27

  baraka написав:Захотелось сразу задонатить на такую Украину ?


та ми вже зрозуміли, що на вашу думку ні донатити, ні воювати не треба, бо ... є приблизно мілліон причин цього не робити. а для мене достатьно однієї причини "за". кацапи хочуть нас захопити і убити. і без донатів і мобільних блокпостів вони досягнуть успіху. може ви думаєте, що вас, як російськомовного критика влади чіпати не будуть і життя під кацапами буде краще? тоді варто згадати маріуполь.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:37

  beee написав:Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает


Это не мне случайно? Видел тот прилет (взрыв) в нежилой дом из окна. Это метров 400 от меня. Просто голову поднял, лежа на кровати и видел огненный столб.
И как раз сторона та, если бы чуть по другому пошло, то влетело бы.
И если бы влетело, то не помогло бы, что жена с ребенком были в ванной.
Но на Урловской так же было. Через один дом, метров в 100 упал осколок ракеты сбитой и повредил машину припаркованную от дома. А ракета на гаражи упала метрах в 300-400.
И зенитную ракету я наблюдал на взлете над домом. И Калибр и шахиды пролетающие слышал.
Voistov
 
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