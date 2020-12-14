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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11509115101151111512
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:41

  beee написав:Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает


у вас є дар передбачення про місце падіння уламків? якщо не плутаю нічо, то по вашому жк на соломі теж прилітало поряд.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:09

  trololo написав:
  baraka написав:Захотелось сразу задонатить на такую Украину ?


та ми вже зрозуміли, що на вашу думку ні донатити, ні воювати не треба, бо ... є приблизно мілліон причин цього не робити. а для мене достатьно однієї причини "за". кацапи хочуть нас захопити і убити. і без донатів і мобільних блокпостів вони досягнуть успіху. може ви думаєте, що вас


вы не поняли мой посыл.

имея картинку такой будущей свободной Украины и идя к этой картинке через новую Конституцию мы сможем быть на порядок эффективнее в этой войне. Такая картинка даст гарантию нашей победы.

Если хотите воевать только обязаловками и принуждением без самоизменений - ну ок, маленькая страна-недо-совок воюет с большой страной-совком.

  trololo написав:як російськомовного критика влади чіпати не будуть і життя під кацапами буде краще? тоді варто згадати маріуполь.


все ж таки мова має значення, да ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  trololo написав:як російськомовного критика влади чіпати не будуть і життя під кацапами буде краще? тоді варто згадати маріуполь.


Если б на границе с РФ находился не Мариуполь, а файний, найпатріотичніший, український Львів - его снесли б также.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:36

  Hotab написав:baraka , страна канеш не очень. Ее надо менять. Или надо (было) менять страну проживания. Но до того как. А если остался , значит принял ее какая есть. И не защищать ее - это еще хуже. Окупант идет не строить нам хорошую страну. И не улучшать нам качество жизни.


у нас 2 выбора:
1) защищаться как есть, с "новой плиткой" вместо производства миномётов
2) поменяться, вместо "плитки" делать миномёты.

почти 2 года мы шли по пути №1.

я надеюсь вы согласитесь, что стоимость пути №1 более дорогая для общества.
Но путь №2 не дастся нам просто так, для этого нужно меняться самим (и в экстремуме это новый общественный договор).
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 29 гру, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:39

Що я зрозумів, поїздивши столицею.
Новобуди - фсьо, як я й попереджував. Без перспектив.
Стоять в центрі десятки коробок. І надовго.

Тому "первинка" дешевшає. Ну кому треба вкласти гроші сьогодні, а отримати товар через 5 років????

Гроші перемістились на "вторинку". на благо, вибір колосальний, в тому числі й новобуду.
"Вторинка" поки що тримається в ціні. Поки що. Через пару місяців піде вниз. Без варіантів. Може, не через пару, а через півроку. найбільше постраждає преміальний сектор. "Хрущовки" майже не подешевшають, особливо нікуди вже далі падати!Зображення
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Фото свіжі, позавчорашні
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:48

  Andrey2512 написав:
  trololo написав:як російськомовного критика влади чіпати не будуть і життя під кацапами буде краще? тоді варто згадати маріуполь.


Если б на границе с РФ находился не Мариуполь, а файний, найпатріотичніший, український Львів - его снесли б также.

Чернигов и Харьков не снесли, потому шо местное население пошло массово в тероборону и в корректировщики, а Мариуполь снесли потому что местное население куколды. Львов тем более бы не снесли, разгрузили бы ещё в Волынской области. Там в Рашке не дураки вроде Герасимова, теоретически если бы с Беларуси попробовали отрезать запад от центра Украины, фиаско было бы ещё плачевней. Легше воевать там где лохторат стерпит свою разбомбленную хату ради великого брата.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:51

Frant , оце трохи рухається.
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Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:54

  Frant написав:"Вторинка" поки що тримається в ціні. Поки що. Через пару місяців піде вниз. Без варіантів.

ВВП України зріс в цьому році на ~5.5%
В наступному прогноз зростання аналогічний. Нагадайте мені коли ціни на нерухомість падали при зростаючій економіці?
Zebra
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