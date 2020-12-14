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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11506115071150811509
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:51

Frant , оце трохи рухається.
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Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:10

  Hotab написав:Frant , оце трохи рухається.
Зображення
Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..

Гм.
Звісно, грати в лотерею нікому не заборонено)))) :wink:
Програш - отримуєте зразу, а виграш - через 5 років.
Якщо влаштовує, тоді - дійте! :wink:
Тільки потім не скаржитись :idea: .
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 гру, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:22

  Frant написав:
  Hotab написав:Frant , оце трохи рухається.
Зображення
Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..

Гм.
Звісно, грати в лотерею нікому не заборонено)))) :wink:
Програш - отримуєте зразу, а виграш - через 5 років.
Якщо влаштовує, тоді дійте. :wink:
Тільки потім не скаржтесь.

Я це місце не розглядав би навіть якби вони щоночі по новому поверху будували))
Просто здивований, що щось там крутиться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:03

  trololo написав:
  beee написав:Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает


у вас є дар передбачення про місце падіння уламків? якщо не плутаю нічо, то по вашому жк на соломі теж прилітало поряд.


Є дар. Прильоти там, де я.
На соломі, на славутичі, на Кольцова
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:04

  Voistov написав:
  beee написав:Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает


Это не мне случайно? Видел тот прилет (взрыв) в нежилой дом из окна. Это метров 400 от меня. Просто голову поднял, лежа на кровати и видел огненный столб.
И как раз сторона та, если бы чуть по другому пошло, то влетело бы.
И если бы влетело, то не помогло бы, что жена с ребенком были в ванной.
Но на Урловской так же было. Через один дом, метров в 100 упал осколок ракеты сбитой и повредил машину припаркованную от дома. А ракета на гаражи упала метрах в 300-400.
И зенитную ракету я наблюдал на взлете над домом. И Калибр и шахиды пролетающие слышал.

ну слава богу
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:55

  Hotab написав:Frant , оце трохи рухається.
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Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..


те що відбитий зробив з містом за 10 років заслуговує покарання, на фото повний треш...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:08

  beee написав:Прильоти там, де я.
На соломі, на славутичі, на Кольцова
а на кольцова вы зачем?
vitaliiangel
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