Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Говорил я форумчану не бери на Кольцова, аргументы приводил. А говорят в одну воронку два раза не попадает
Это не мне случайно? Видел тот прилет (взрыв) в нежилой дом из окна. Это метров 400 от меня. Просто голову поднял, лежа на кровати и видел огненный столб. И как раз сторона та, если бы чуть по другому пошло, то влетело бы. И если бы влетело, то не помогло бы, что жена с ребенком были в ванной. Но на Урловской так же было. Через один дом, метров в 100 упал осколок ракеты сбитой и повредил машину припаркованную от дома. А ракета на гаражи упала метрах в 300-400. И зенитную ракету я наблюдал на взлете над домом. И Калибр и шахиды пролетающие слышал.
Hotab написав:Frant , оце трохи рухається. Правда локація така собі.. .. всередині розвʼязки індустріального мосту..
У мене тем студійка в першій черзі. Там нічого не рухається з кінця 21 року, а де працює кран і утеплюють фасади - до офісна будівля. Колишній укрбудовський ЖК «Генезис», який до Кушніра на попав, але йому це не допомогло…