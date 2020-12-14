RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11507115081150911510
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:22

  vitaliiangel написав:
На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель

Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.

За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».

Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
муха спроси может старый тоннель тебе продадут по цене кавалирки?
На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі, їх перекриватимуть – заступник Кличка

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.

Київметробуду по факту вже не існує.
КиївЗеленбуд буде тунелі будувати?
UA
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1769 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:27

  UA написав:КиївЗеленбуд буде тунелі будувати?
идея неплохая. первое в мире экометро
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21494
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2343 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:04

ранее писали что прилетает в основном по верхним этажам
Зображення
(Одесса если шо)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21494
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2343 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:11

  vitaliiangel написав:ранее писали что прилетает в основном по верхним этажам
Зображення
(Одесса если шо)

Те же мысли. До этого было попаданием только по нижним этажам на глыбочицкой/татарской.
Как она так низко залетела с горизонтальным вектором?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11507115081150911510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2447, 2448, 2449
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24484 16405893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2023 23:34
vitaliiangel
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5399430
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 19699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4776)
29.12.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.