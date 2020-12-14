Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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На ділянці метро "Либідська-Деміївська" побудують фактично новий тунель
Кажуть, що цей ремонт передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Про це заявив перший заступник голови КМДА.
За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але «по суті, це буде будівництво нових 16 чи скільки там метрів».
Заступник мера Києва (https://t.me/+MDGw8rfDWEkxOTQy) також припустив, що існує ймовірність взагалі перенесення трасування метро і будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.
«Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є», – заявив чиновник.
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"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – заявив Поворозник.
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