RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11508115091151011511
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:33

Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
siriys
 
Повідомлень: 457
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:02

  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Золотые слова
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9394
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:21

  Investor_K написав:
  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Золотые слова

інших у нас нема
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33733
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33

  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Гении открывают гривневый депозит
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 17.12.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11508115091151011511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2447, 2448, 2449
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24485 16407405
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2023 02:53
drevlyanin
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5400291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 19971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10739)
30.12.2023 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.