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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2023 14:33
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
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siriys
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:02
siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:21
Investor_K написав: siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33
siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
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