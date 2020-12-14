|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33
siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1566
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2023 17:36
beee написав: siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
Если америкосы с геропейцами после НГ нальют, пропетляем и с гривне депо.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2625
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38
А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9395
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24485
|16407503
|
|
|1347
|5400329
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|19979
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|