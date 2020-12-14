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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11508115091151011511
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33

  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Гении открывают гривневый депозит
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:36

  beee написав:
  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Гении открывают гривневый депозит

Если америкосы с геропейцами после НГ нальют, пропетляем и с гривне депо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
Investor_K
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