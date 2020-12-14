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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33
siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
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beee
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Додано: Суб 30 гру, 2023 17:36
beee написав: siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
Если америкосы с геропейцами после НГ нальют, пропетляем и с гривне депо.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38
А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:20
напомнили кстати. на бульварно кудрявской нет никакого бистр0. в шаурме напротив новуса очереди часто до 23:00.
помню кто-то хотел запилить фуд трак
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beee
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