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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33
siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
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Додано: Суб 30 гру, 2023 17:36
beee написав: siriys написав:
Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.
Гении открывают гривневый депозит
Если америкосы с геропейцами после НГ нальют, пропетляем и с гривне депо.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38
А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:20
напомнили кстати. на бульварно кудрявской нет никакого бистр0. в шаурме напротив новуса очереди часто до 23:00.
помню кто-то хотел запилить фуд трак
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:46
mazurkevych написав:
У мене тем студійка в першій черзі.
Там нічого не рухається з кінця 21 року, а де працює кран і утеплюють фасади - до офісна будівля.
Колишній укрбудовський ЖК «Генезис», який до Кушніра на попав, але йому це не допомогло…
Це там де найдорожча кава на планеті?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:48
Investor_K написав:
А если серьезно - надоело сдавать жилую.
Набридло бути спонсором?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:55
flyman написав:
лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),
Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:16
UA написав: flyman написав:
лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),
Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.
тому що його як бруду
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:41
UA написав: flyman написав:
лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),
Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.
Квартиры по 300куе, тем более голый бетон как ТТ у Прохожего продать можно только с помощью риэлтора-відьмака?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:52
барабашов написав:
Квартиры по 300куе, тем более голый бетон как ТТ у Прохожего продать можно только с помощью риэлтора-відьмака?
Патриоты уехали на Балийский фронт
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