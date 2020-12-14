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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11508115091151011511
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:33

  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Гении открывают гривневый депозит
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:36

  beee написав:
  siriys написав:Только умственно неполноценный человек будет покупать жилье в воюющей стране по таким сумасшедшим ценам.

Гении открывают гривневый депозит

Если америкосы с геропейцами после НГ нальют, пропетляем и с гривне депо.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

напомнили кстати. на бульварно кудрявской нет никакого бистр0. в шаурме напротив новуса очереди часто до 23:00.
помню кто-то хотел запилить фуд трак
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:46

  mazurkevych написав:У мене тем студійка в першій черзі.
Там нічого не рухається з кінця 21 року, а де працює кран і утеплюють фасади - до офісна будівля.
Колишній укрбудовський ЖК «Генезис», який до Кушніра на попав, але йому це не допомогло…

Це там де найдорожча кава на планеті?
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:48

  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую.

Набридло бути спонсором? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:55

  flyman написав:лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),

Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:16

  UA написав:
  flyman написав:лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),

Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.

тому що його як бруду
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:41

  UA написав:
  flyman написав:лампові хрущі та інший совкошлак вниз, укркірпіч і новіше вверх (крім деміївського відрубка ШРТ, як і від сирецького недометро),

Якраз совкошлак рекордсмен по кількості реальних продажів.
Хоча і в цьому сегменті до довоєнних цифр дуже далеко.

Квартиры по 300куе, тем более голый бетон как ТТ у Прохожего продать можно только с помощью риэлтора-відьмака?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:52

  барабашов написав:Квартиры по 300куе, тем более голый бетон как ТТ у Прохожего продать можно только с помощью риэлтора-відьмака?


Патриоты уехали на Балийский фронт
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