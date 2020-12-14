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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11509115101151111512
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 04:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да мне та реклама до....
Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГ
Там место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются?
ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе)
Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.
барабашов
 
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