барабашов написав:

Да мне та реклама до....Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГТам место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются?ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе)Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.