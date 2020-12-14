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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11509115101151111512
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:52

— Чи проводилося транспортне моделювання руху мостовим переходом між вулицями Центральною Садовою, Набережно-Хрещатицькою та Набережно-Рибальською? Який економічний ефект?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708138/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:40

  барабашов написав:Да мне та реклама до....
Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГ
Там место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются?
ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе)
Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

Сделки есть во всех сегментах.
Вопрос количестве и цене от довоенного уровня.
Совкошлак в более менее нормальных местах идет по цене 2021 года.

Метод Захара :mrgreen:
Вечером смотрите на свет в окнах в ТТ или Obolon Residences и рядом расположенный совкошлак. Делаете выводы кому оно сейчас надо.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

пробивается по реестру
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:04

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

пробивается по реестру

И видно всех собственников и даты покупок(изменений со стороны нотаря-регистратора в нём)? Блин если б и адрес точный знать а так только номер дома и всё. Дорого?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:59

выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:07

  vitaliiangel написав:выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.

Как ты можешь поздравить, если ты спрятался.

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:00

  vitaliiangel написав:выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.

Это Любовь двух мужчин.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З Прийдешнім Новим роком, колєги!)
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:13

  kingkongovets написав:З Прийдешнім Новим роком, колєги!)
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Красівоє ...
pesikot
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