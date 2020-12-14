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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2023 10:52
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vitaliiangel
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:40
барабашов написав:
Да мне та реклама до....
Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГ
Там место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются?
ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе)
Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.
Сделки есть во всех сегментах.
Вопрос количестве и цене от довоенного уровня.
Совкошлак в более менее нормальных местах идет по цене 2021 года.
Метод Захара
Вечером смотрите на свет в окнах в ТТ или Obolon Residences и рядом расположенный совкошлак. Делаете выводы кому оно сейчас надо.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:50
барабашов написав:
Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник
- х.з.
пробивается по реестру
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:04
Прохожий написав: барабашов написав:
Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник
- х.з.
пробивается по реестру
И видно всех собственников и даты покупок(изменений со стороны нотаря-регистратора в нём)? Блин если б и адрес точный знать а так только номер дома и всё. Дорого?
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барабашов
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Додано: Нед 31 гру, 2023 20:59
выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 31 гру, 2023 21:07
vitaliiangel написав:
выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.
Как ты можешь поздравить, если ты спрятался. Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:00
vitaliiangel написав:
выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.
Это Любовь двух мужчин.
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Investor_K
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:13
kingkongovets написав:
З Прийдешнім Новим роком, колєги!)
Красівоє ...
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pesikot
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