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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11509115101151111512
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:52

— Чи проводилося транспортне моделювання руху мостовим переходом між вулицями Центральною Садовою, Набережно-Хрещатицькою та Набережно-Рибальською? Який економічний ефект?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708138/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:40

  барабашов написав:Да мне та реклама до....
Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГ
Там место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются?
ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе)
Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

Сделки есть во всех сегментах.
Вопрос количестве и цене от довоенного уровня.
Совкошлак в более менее нормальных местах идет по цене 2021 года.

Метод Захара :mrgreen:
Вечером смотрите на свет в окнах в ТТ или Obolon Residences и рядом расположенный совкошлак. Делаете выводы кому оно сейчас надо.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

пробивается по реестру
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:04

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.

пробивается по реестру

И видно всех собственников и даты покупок(изменений со стороны нотаря-регистратора в нём)? Блин если б и адрес точный знать а так только номер дома и всё. Дорого?
барабашов
 
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выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:07

  vitaliiangel написав:выпустите погулять франта, я его поздравить хочу.

Как ты можешь поздравить, если ты спрятался.

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З Прийдешнім Новим роком, колєги!)
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:13

  kingkongovets написав:З Прийдешнім Новим роком, колєги!)
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Красівоє ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:53

коротко о том есть ли у людей деньги

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по покупке валюты 2017, 2018, 2019 и 2020 мы уже обогнали.
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Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у ІІ-ІІІ кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019–2021 років. Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах. Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою “єОселя”. У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за позикові кошти житла сягнула найвищих за багато років 5.8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку. З огляду на обмеження кола об’єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна.
Зображення
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=6

vitaliiangel
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