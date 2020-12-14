Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Да мне та реклама до.... Биии постоянно пишет что у него хотят забрать недомученный ЯГ Там место такое что мало есть реального и не с видом на помойку или просто сделки по таким ценам не афишируются? ПыСы: мой знакомый рыл(типа племяш) у нас в своей инсте(dorik7 вроде) афишировал продажу двух объектов у нас(готовых и обжитых) по цене 3-4куе/метр(550 и 820куе) Он реально дурачок как и его клиенты или кроме новых авто по 100-200куе что появились на наших дорогах с лета 22года кто то и на такие новые аппарты нацеливается??? Авто ж просто видно в пробках и легко платно пробивается по номерам, а кто там живёт в квартире, кто сейчас собственник - х.з.
Сделки есть во всех сегментах. Вопрос количестве и цене от довоенного уровня. Совкошлак в более менее нормальных местах идет по цене 2021 года.
Метод Захара Вечером смотрите на свет в окнах в ТТ или Obolon Residences и рядом расположенный совкошлак. Делаете выводы кому оно сейчас надо.
по покупке валюты 2017, 2018, 2019 и 2020 мы уже обогнали.
Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у ІІ-ІІІ кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019–2021 років. Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах. Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою “єОселя”. У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за позикові кошти житла сягнула найвищих за багато років 5.8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку. З огляду на обмеження кола об’єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=6