adeges написав:kingkongovets написав:навіщо ви годуєте троля?adeges написав:На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.
У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.
Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
так є настрій сіяти добре, розумні, вічне )
насправді я дійсно так вважаю. Благовіст рулз. Наприкінці 90-х був Янус з непоганою статистикою, потім він загнувся, десь років 10 статистику непогану, хоч і не детальну вів Домік. Була база з цінами у СВ Девелопмента, вона і зараз є, але якість стала ніякою. З 16 року з'явився Бомбер. Теж без деталізації, але з аналітичною обробкою вхідних даних
У нас ж повна фігня з інформацією. у США можна зайти у вільному доступу ціну майже будь-якого житла - коли і за скільки купувалось. При цьому фактичні ціни, не хотєлкі. То є ринком. У нас ми гадаємо більше. Фактичні ціни і знижки з хотєлок лише з свого досвіду та досвіду знайомих. Жах
+1
Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит).
Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая.
И этот все на одной странице любого объекта.