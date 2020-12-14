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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11510115111151211513
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:16

Неймовірна неймовірність))

  vitaliiangel написав:Зображення
по покупке валюты 2017, 2018, 2019 и 2020 мы уже обогнали.
Зображення

Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у ІІ-ІІІ кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019–2021 років. Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах. Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою “єОселя”. У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за позикові кошти житла сягнула найвищих за багато років 5.8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку. З огляду на обмеження кола об’єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна.
Зображення
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=6


Як так?
Ракети і шахеди падають на нерухомість, а попит - зростає? :shock:

Чи то прикордонники/лікарі/тецекашники, які видали липові довідки ухилянтам так жадібно скуповують квартири?🤦🏻

От реально десь нас найопують, але ми ще не знаємо, де саме :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:28

мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:55

  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...

Куди саме? В Кукуєво. Чи в Ірпінь?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:14

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...

Куди саме? В Кукуєво. Чи в Ірпінь?

Не надо больше ехать в Ирпень! Астанавитесь!
vitaliiangel
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