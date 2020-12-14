Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав: по покупке валюты 2017, 2018, 2019 и 2020 мы уже обогнали.
Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у ІІ-ІІІ кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019–2021 років. Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах. Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою “єОселя”. У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за позикові кошти житла сягнула найвищих за багато років 5.8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку. З огляду на обмеження кола об’єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=6
Як так? Ракети і шахеди падають на нерухомість, а попит - зростає?
Чи то прикордонники/лікарі/тецекашники, які видали липові довідки ухилянтам так жадібно скуповують квартири?🤦🏻
От реально десь нас найопують, але ми ще не знаємо, де саме