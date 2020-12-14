Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:+1 Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит). Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая. И этот все на одной странице любого объекта.
а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
Уявляю ̶п̶а̶н̶і̶к̶у̶ логіку продати КРЖН та виїхати ближче до кордонів з Румунією чи Угорщиною. Здебільшого це варіант для 60+, які ще не "чахлики". Також уявляю виїзд за кордон жінок з дітьми, які раніше не могли виїхати з якихось причин. А ті, хто планував повернутися з-за кордону до Києва, тепер не поспішатимуть((