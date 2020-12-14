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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11510115111151211513
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:28

мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:55

  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...

Куди саме? В Кукуєво. Чи в Ірпінь?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:14

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...

Куди саме? В Кукуєво. Чи в Ірпінь?

Не надо больше ехать в Ирпень! Астанавитесь!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:16

  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:31

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...

Куди саме? В Кукуєво. Чи в Ірпінь?

Не надо больше ехать в Ирпень! Астанавитесь!

Нахалбуд ПС в пішій доступності до затовнувшого ШРТ по $ ціні 2018 р. (яма котловану vs інша яма котловану)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:31

  rjkz написав:+1
Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит).
Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая.
И этот все на одной странице любого объекта.


а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:46

  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань


логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...

бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало? :(
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 02 січ, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:50

  flyman написав:Нахалбуд ПС в пішій доступності до затовнувшого ШРТ по $ ціні 2018 р. (яма котловану vs інша яма котловану)
бери цоколь. цоколя сделают х2 и будут дороже верхних этажей. на уровне цоколя ракеты не летают.

https://t.me/k_dvizh/41975
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:57

  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань

Уявляю ̶п̶а̶н̶і̶к̶у̶ логіку продати КРЖН та виїхати ближче до кордонів з Румунією чи Угорщиною. Здебільшого це варіант для 60+, які ще не "чахлики".
Також уявляю виїзд за кордон жінок з дітьми, які раніше не могли виїхати з якихось причин. А ті, хто планував повернутися з-за кордону до Києва, тепер не поспішатимуть((
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  trololo написав:логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань


Наше ППО далеко не всесильное. Да и заряды заканчиваться могут. Так что не знаю, есть ли логика в ваших словах
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