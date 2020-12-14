Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
У мене в одну квартиру вже прилітало, в сусідній корпус, повибивало вікна, біля другої двічі за три дні впало в річку (сьогодні кинджал), над хатою півтори години вночі кружляли ( саме кружляли, не пролетів і все) мопеди, один приземлили. Як гадаєте, краще бачити це в телеграмі/ по камерах, чи вкриватись холодним потом між стінами (про погріб не подбав свого часу)?
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...
бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало?
Наразі нахалновобуд в столиці дешевше, чим обл.центрі ЗУ. Тільки в столиці є потенціал росту, а вна ЗУ потенціал падіння. Потенціал (поближче до землі) "в селі/дачі подалі великих міст", це бачити може не тільки Slon_Nosov